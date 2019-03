Vous incarnez le capitaine Ashley S. Nowak, un scientifique / commando d'élite à l'intérieur d'un puissant Mecha-Suit. Entrez dans un portail à sens unique pour Galatea 37, une planète lointaine aux confins de la galaxie de la Voie Lactée, dans le but de créer une base qui permettra de revenir sur Terre et de poursuivre la colonisation.

posted the 03/08/2019 at 08:55 PM by nicolasgourry