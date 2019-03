Éditeur : Fatbot Games

Développeur : Fatbot Games

Genre : Action/Aventure/RPG/FPS

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 9 Avril (PS4)

10 Avril (XOne)

11 Avril (Switch)

C'est un jeu à l'ambiance Steampunk Les créateurs se sont inspirés des jeux comme : Dungeon Master I et II, la série Eye of the Beholder ou encore les récents Legend of Grimrock I et II.Vaporum est un RPG solo d'exploration de donjon par cases.