Éditeur : Aspyr

Développeur : Bloober Team

Genre : Aventure/Horreur/Cyberpunk

Disponible sur PC/PS4/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 7 Février 2019 (Switch)

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe.

Par le développeur de : Layers of Fear : Legacy Nous sommes en 2084 et vous incarnez Daniel Lazarski, membre d'une unité de police financée par une corporation. Vous êtes un neuro-enquêteur d'élite connu sous le nom d'Observer dont le but est de s'insinuer dans l'esprit de suspects. Lorsque vous recevez un mystérieux message de votre fils, perdu de vue depuis longtemps et ingénieur haut placé de la toute puissante Corporation Chiron, vous vous rendez dans les bas-fonds miteux de la Classe C de Cracovie pour enquêter. En piratant l'esprit des criminels et de leurs victimes pour trouver des indices, vous devrez revivre leurs peurs les plus profondes. Jusqu'où irez-vous pour découvrir la vérité ?