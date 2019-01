Éditeur : Wales Interactive

Développeur : Team Junkfish

Genre : Stratégie

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne.Switch

Date de sortie : 5 Mars 2019 (PS4/XOne)

Galactoil, une société d’énergie dysfonctionnelle et comique malgrè elle, est déterminée à récolter l'énergie de tout l'univers connu et est prête à forer tout et n'importe quoi dans sa quête incessante pour se remplir les poches avec du profit. Cependant, leur dernière incursion dans l'exploration de l'énergie sur la planète X13 les a placés dans un joli pétrin. Les Essaimeurs, l'espèce insectoïde du coin, ont une autre idée: manger tous les employés !