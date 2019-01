Narratif







Les uns après les autres, les habitants du village autrefois si vivant sont partis pour la ville.



Tous, sauf Talma. Alors que sa vie touche à sa fin, elle conserve un mode de vie simple et solitaire, s’occupant de sa maison, de son terrain et de ses chèvres.



Organisez votre journée autour de votre ferme et de vos animaux. Occupez-vous de vos chèvres, faites du fromage avec leur lait, ramassez les œufs et préparez vos repas, faites pousser vos légumes et troquez avec le marchand itinérant qui vous apporte des lettres toujours plus inquiétantes de votre famille vivant en ville.

Bande-Annonce :