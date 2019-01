Éditeur : Bit Dragon

Développeur : Bit Dragon

Genre : Action

Prévu sur PC/PS4/XOne

Date de sortie : 12 Février 2019

Langues : Anglais / Français / Allemand / Italien / Espagnol.

C'est un jeu fait pour le multi-joueurs.Vous devez annihiler vos amis tour après tour avec des lance-roquettes, des arbalètes, des marteaux, des katanas et plus encore. Le plus dangereux est de rester immobile. Même une fois que vous êtes sorti d’une partie, vous pouvez toujours frapper au laser les joueurs restants pour les achever.Vous obtenez des points pour avoir infligé des dégâts et tué d'autres personnes, avec des bonus pour avoir tué le chef et être le dernier survivant.Une fois que vous avez atteint le score, vous devez encore survivre à un tour de plus pour gagner !