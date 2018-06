■■■■Plus d'options de furtuvité■■■■

Selon Antony Newman, co-directeur du projet, l'équipe a exploré ce qui fonctionnait bien et ce qui serait approprié pour ce jeu. Certains éléments ont donc été approfondis. "The Last of Us a toujours porté sur le monde organique et la récupération de la société et de la civilisation, donc une évolution naturelle par rapport au premier était d'augmenter la végétation dans ce monde. Cela joue évidemment dans la furtivité qui est très important, ce qui nous a poussé à créer ce système de furtivité analogique où, selon votre position, que vous soyez accroupie, debout ou couchée dans l'épaisseur de la végétation dans laquelle vous êtes, les ennemis ont plus ou moins de facilité de vous repérer. C'est plus approprié à la tension de The Last of Us."







Cela signifie donc que les environnements offrent des forêts luxuriantes beaucoup plus denses donnant à Ellie de nombreuses occasions d'élaborer des stratégies.



"Quelle est la quantité de végétation entre moi et les autres ? Cela est représenté au joueur sur le HUD comme un indicateur de furtivité. Donner ce petit plus d'informations au joueur et lui permettre d'utiliser n'importe quelle quantité de végétation ou d'aller sous ou au-dessus des choses". Explique Kurt Margeneau

■■■■Système de combat repensé et ajout de verticalité■■■■

Pour les combats le studio a mis davantage l'accent sur la tension, l'interactivité et le réalisme. Cet opus augmente également la mise avec les armes que les ennemis utilisent contre vous, comme les utilisateurs d'arc et l'ajout de nouvelles classes d'infectées. Certains ennemis pourront également vous résister comme un grand adversaire, qui a une attaque de mêlée lourde et peut aussi bloquer et parer vos attaques.







"Elle a maintenant cinq ans de plus. Elle a appris des choses de Joel, mais elle n'est pas aussi imposante que lui. Elle ne frappe pas avec ses poings. On s'est donc mis d'accord pour revoir tout le système autour d'elle."

Que cela soit dans les animations, les combats ou encore l'IA, le studio veut en effet pousser le réalisme aussi loin que possible.







"Quelque chose que nous avons toujours eu dans notre système de combat est une sorte de lien avec l'environnement .Cette fois, nous allons encore plus loin. Traditionnellement, nous avions un système basé sur les animations. Maintenant, nous gardons en quelque sorte une grande partie de ce qui a rendu le jeu si cinématographique, mais nous ajoutons des mécanismes basées sur les collisions. Vous verrez un type à la pioche vous balancer son marteau. S'il rate, il entre en collision avec l'environnement et envoie des choses valser. Nous essayons de tout faire dans le monde. Si Ellie prend un objet, elle le prend vraiment dans sa main et le met dans son sac. Si vous prenez une flèche, elle la met dans son kit. Il n'y aura pas de téléportation. Nous essayons de faire en sorte que chaque objet existe physiquement et que vous l'emportez avec vous."



"Puis nous avons ajouté ce mécanisme d'esquive qui ajoute beaucoup plus de profondeur au combat rapproché parce que désormais vous avez une option défensive. Tu dois trouver quand y aller, quand rester en arrière. Donc, si vous vous évadez et que quelque chose se trouve sur votre chemin, vous vous opposerez à cela. Si cette chose peut bouger, elle se bousculera et tout le reste. Nous sommes très excités par la façon dont le personnage est lié à ce qui se passe autour d'eux et à l'environnement."







Cela nous permet de faire beaucoup plus avec le système de combat. Vous pouvez combattre plusieurs ennemis à la fois et il y a tous ces mouvements contextuels très cool. Ellie est aussi capable de prendre une arme à quelqu'un et de l'utiliser."



C'est en fait un nouvel élément, si vous n'avez pas d'arme de mêlée au-delà de votre poignard et que vous achevez quelqu'un qui en a une, vous pouvez saisir cette arme.



"Une nouvelle addition est aussi un bouton pour sauter afin de rendre les environnements plus verticaux. Cela ajoute vraiment une nouvelle couche de complexité au jeu. Cela offre certainement ces opportunités de verticalité dans nos espaces de combat, comme vous l'avez vu dans la démo. C'est certainement quelque chose que nous explorons "



En plus de ces nouvelles capacités ils ont aussi ajouté le bouclier humain à son panel de mouvements.







Au-delà de la furtivité, le monde autour de vous peut aussi influencer le combat, car Ellie et ses ennemis peuvent interagir avec les mêmes objets et les mêmes armes pour influencer le résultat d'un combat.



"Certaines sont de plus petites armes à une main, d'autres des armes à deux mains. Certaines sont vraiment grosses. Le truc de la pioche, ça change le comportement et la façon dont ils les utilisent. Donc, la façon dont ces armes interagissent entre elles lorsqu'un ennemi a une arme à deux mains et que vous avez une machette, cela interagit différemment que si vous avez un marteau ou une très grosse pioche. Il y a beaucoup plus de profondeur et de stratégie dans la façon dont vous vous engagez au combat en fonction des armes dont les adversaires sont équipés et, évidemment, de l'environnement qui vous entoure".



Les environnements sont encore plus grands et plus larges afin de permettre plus d'options les combats avec des moments plus émergents. L'équipe veut en effet que les joueurs aient des options et des façons différentes d'aborder chaque situation. "Nous n'essayons pas d'en faire un jeu plus action que The Last of Us" , a assuré Kurt Margenau. "C'est toujours un action-survival. Le niveau de menace auquel vous serez confronté signifie que vous ne serez pas en mesure d'affronter les choses de front, vous devez réfléchir soigneusement à ce que vous faites".

■■■■Introduction d'altérations d'état ■■■■

Dans la démo nous avons vu Ellie affronter des ennemis à l'arc. À un moment donné, elle se retrouve avec une flèche logée dans son épaule. Ceci n'a pas scripté pour la démo, c'est quelque chose d'autre que vous devez prendre en compte lorsque vous combattez des ennemis menaçants. Quand une flèche vous transperce, elle reste en vous jusqu'à ce que vous trouviez un endroit sûr pour la retirer. "Tant que c'est en vous, vous n'aurez pas accès au mode d'écoute (qui sera également revu) et votre visée devient plus sensible. C'est le premier effet que nous avons introduit dans le jeu" a ajouté Newman.

■■■■Une place encore plus importante pour le crafting■■■■

Kurt Margenau a confirmé qu'il y aura de nouvelles munitions qu'on pourra crafter pour l'arc, comme la flèche explosive que nous avons vu dans la démo. "Quand nous pensons à l'élaboration d'un tel élément central de cette expérience, c'est le choix que vous faites et ce à quoi vous renoncez lorsque vous l'élaborez . L'équipe est toujours à la recherche de ce qui rend l'expérience unique plutôt que de vous donner une liste d'articles que vous pouvez fabriquer. C'est important qu'il y ait toujours quelque chose en jeu. "C'est un équilibre délicat entre les options que vous donnez au joueur et ce que nous avons montré n'est qu'une partie de ce que nous planifions"

■■■■Rendre plus humaine l’intelligence artificielle■■■■

Au-delà des changements apportés à Ellie, les ennemis sont plus intelligents et par conséquent plus dangereux



"Nous avons refait toute l'IA, les principes fondamentaux du fonctionnement de l'IA. La façon dont ils recherchent et propagent l'information. Ils se parlent et s'appellent par leur nom. Cet objectif de faire en sorte que tout le monde semble plus humain était vraiment très important."



Puisque Ellie est capable de se coucher pour se cacher, les ennemis réagissent également à cela.







"Comme l'IA doit prendre compte de la possibilité de se mettre à plat vendre et ramper. Cela signifie que tous nos espaces ont ces zones où l'on peut se cacher sous des choses afin de permettre au joueur de s'échapper en option. Désormais ils vérifient donc en dessous des choses, communiquent entre eux sur l'endroit où ils pensent que vous êtes."



Enfin, Newman et Margenau ont souligné les nouvelles interactions entre les ennemis qui les aident à paraître plus naturels et réalistes. "Cela signifie simplement qu'ils ont l'air plus humain, qu'ils se comportent d'une manière plus réaliste, comme une personne regarderait autour d'un environnement ou vérifierait les choses "



"Nous insistons aussi sur ce genre d'interactions, d'échanges d'informations. C'est à partir de tout ces très petites interactions entre deux personnes, comme un gars qui arrive dans le magasin et ne sait pas quoi faire. L'un d'entre eux dit "allez par là', alors ils donc cette brève synchro.







"Une version plus élaborée de cela est que lorsque le malheureux Ethan arrive sur la scène et essaie de trouver quoi faire. Il a cette synchronisation avec la femme, et c'est juste une vignette dynamique qui s’enclenche dans ce lieu particulier. Mais parce que tout est décomposé de façon modulaire avec des gestes, des lignes de dialogue et ces poses, une vignette peut se produire dynamiquement. Il y a tellement de travail par les gars de l'équipe de dialogues, les trucs techniques qu'ils font maintenant. La capacité d'appeler quelqu'un par son nom semble simple, mais ce n'est pas le cas. Tous ces différents états de l'IA, l'espace de possibilité pour ce que l'IA peut faire de façon systémique, représentant cette voix au joueur pour qu'il puissent comprendre ce que l'IA est en train de faire est une tonne de travail que les gars ont fait. C'est incroyable."

■■■■Evolution du moteur et nouvelles techniques d'animations■■■■