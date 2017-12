Même si la Switch de Nintendo possède un retard monstrueux dans le genre Shoot'em Up sur la PlayStation 4, mais surtout Steam (ce qui est tout à fait normal, vu qu'elle n'a même pas une année d'existence), ça ne l'empêche pas de récupérer de temps à autre quelques Shoot'em Up sympas. Ainsi, en plus de se voir doter en exclusivité de toute la gamme des Shoot'em Up de Psikyo , la Switch va également bénéficier ce mois-ci via l'eShop du mystérieux Shoot'em de Gulti , à savoir RXN Raijin par le biais de son éditeur Kayac . Donc à défaut d'avoir une date de sortie définitive (on sait juste qu'il sort en décembre sur l'eShop) ou d'avoir régulièrement des news à son sujet, il faudra uniquement se contenter de quelques vidéos de gameplay dédiées aux personnages et provenant de la chaîne YouTube de son développeur Gulti , bon visionnage.

Trailer du RXN-303 !







Trailer du RXN-101 !







Trailer du RXN-202 !





De plus, pour les retardataires, voici un résumé du jeu :