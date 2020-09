Il s'inspire des jeux : DoDonPachi, Gunbird ou encore Strikers 1945.-Choisissez votre pilote : 4 personnages différents, chacun avec son propre vaisseau et ses propres armes, bombes et fins d'histoire-Mode solo : commencez avec 3 vies et 3 crédits pour venir à bout du jeu !-Cinq niveaux intenses-Mode coopération locale-Classements en ligne-Mode TATE (縦) : tournez votre écran à la verticale pour une expérience arcade optimale-60 FPS-Plein écran supporté

posted the 09/11/2020 at 08:25 AM by nicolasgourry