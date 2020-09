Editeur : 101XP

Développeur : Troglobytes Games

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand /Chinois / Coréen / Russe / Japonais / Portugais.

Bienvenue dans la période New Edo, une ère sombre dominée par les cyborgs et les machines impitoyables !Vous êtes Yami, un cyber-samouraï aveugle au service du Shogun destiné à protéger les civils des monstres et des abominations robotiques sanguinaires. Il est de votre devoir de rendre la justice du Shogun aux méchants en exécutant les ordres de votre maître sans poser de questions et en éradiquant tous ses adversaires.