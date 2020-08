Éditeur : NEOWIZ

Développeur : TeamSuneat

Genre : Action/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Chinois / Coréen / Espagnol / Russe / Portugais / Polonais.

Après la guerre dévastatrice de la pierre rouge, le monde est divisé en trois régions: le mutant infesté de terres extérieures, l'Undercity où les gens ont fui pour se réfugier contre les mutants, et la ville céleste Esperanza où les riches et puissants règnent sur le monde. Combattez les militaires corrompus d'Esperanza dans le cadre de la force de résistance de l'Undercity. Amenez les corrompus en justice en devenant plus forts et en combattant aux côtés de vos fidèles camarades.