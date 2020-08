C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour la scène homebrew et émulation : Le buildbot et le github de Libretro (la team qui développe l'émulateur multi-coeurs RetroArch) ont été hackés et vandalisés.Comme Libretro ne dispose pas d'une sauvegarde globale de son travail et que Github confirme qu'ils ne sont pas en mesure non plus restaurer le contenu originel des dépots sources, l'équipe de développement compte maintenant sur les multiples forks de la communauté pour restaurer les sources logiciels et remettre sur pieds un serveur plus sécurisé.Cela implique plusieurs conséquences sur la scène homebrew étant donné que de nombreuses distributions se basent sur RetroArch. L'équipe de Recalbox a déjà fait savoir qu'ils étaient contraints pour le moment de suspendre le développement de la prochaine version de leur distribution.