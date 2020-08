Éditeur : PQube

Développeur : Dual Effect / Abstract Digital

Genre : Horreur/Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2021

Langue : Anglais.

Dans la veine des licences : Resident Evil et Alone in the Dark.Caroline Walker enquête sur la mystérieuse disparition de jumelles dans un manoir terrifiant.