Éditeur : Graffiti Games

Développeur : Mega Cat Studios

Genre : RPG/Action

Prévu sur PC/XOne/Switch

Date de sortie : 13 Aout 2020 (PC/Switch)

14 Aout 2020 (XOne)

Langues : Français / Anglais / Italien / Chinois / Espagnol / Allemand / Russe / Portugais.

Vous devez manger des ennemis, des balles et plus encore pour renforcer votre personnage, vos armes et vos capacités. Abattez les zombies, robots et boss mutants géants avec un barrage de balles avant de dévorer leurs cadavres pour fabriquer de nouvelles armes, débloquer de nouvelles capacités et des attaques spéciales, et vous transformer en une puissante forme de zombie pour écraser vos ennemis.