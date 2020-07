En sortant de son coma, Peet découvre que sa petite-amie est introuvable. Enquêtez sur les cris qui émanent du cœur de Sansbois, sur les agissements toujours plus bizarres des adultes zombies, et sur l'étrange vérité du passé de Peet dans cette fable hantée à l'allure de rêve.

posted the 07/03/2020 at 04:25 PM by nicolasgourry