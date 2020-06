Éditeur : Deck13

Développeur : Cordens Interactive

Genre : Plateformes/Casse-tête

Prévu sur PC

Date de sortie : 2021

Langue : Anglais

Seven est un petit androïde, perdu dans une planète mystérieuse. Aucun pouvoir et aucune capacité à vaincre les ennemis jusqu'à ce qu'il trouve le Drive Gun, une arme utilisée pour absorber les lumières, créer l'obscurité et contrôler les esprits.