Éditeur : Zordix

Développeur : Purple Tree Studio

Genre : Action

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Automne 2020

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

Dans la veine de Bomberman.Vous incarnez un messager du Dieu-Canard, tout-puissant créateur de l'univers, et devez croiser le fer avec vos semblables pour accomplir une quête épique et éviter ainsi que le monde ne sombre dans le chaos !Une fois que vous aurez sauvé le monde avec brio et élégance, lancez-vous à corps perdu dans un multijoueur purement et simplement frappadingue.Jusqu'à 4 joueurs qui se livrent une lutte sans merci dans des modes givrés tout aussi divers que variés.