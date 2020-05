Éditeur : 11 bit studios

Développeur : Digital Sun

Genre : Aventure/A-RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Moonlighter s'est vendu à plus de 1 000 000 exemplaires sur toutes les plateformes.



Moonlighter a atteint 3,5 millions d'utilisateurs sur l'ensemble des plateformes.

DLC : Between Dimensions / Payant : 6,99€ / Disponible

-Un tout nouveau donjon interdimensionnel (il est également possible qu'il apparaisse en tant que donjon corrompu dans les donjons d'origine)

-10 nouveaux ennemis et 5 mini-boss

-Nouvelles armes : épée courte, épée longue, arc, gants et lance

-Nouvelles armures : casque, plastron et bottes

-Armes spéciales : 10 armes uniques, puissantes, mais dangereuses.

-Nouveaux anneaux améliorant les passifs de Will

-Nouvelles améliorations pour la boutique permettant à Will d'exposer ses nouveaux objets interdimensionnels

-ouveaux clients qui voudront faire des échanges ainsi qu'un nouveau NPC inconnu : Le marchand

-Histoire et éléments supplémentaires

Dans la veine de la licenceVous incarnerez Will, un commerçant aventureux qui rêve secrètement de devenir un héros.