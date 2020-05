Éditeur : Crunching Koalas

Développeur : Buckshot Software

Genre : FPS

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 9 Juin 2020 (PS4)

11 Juin 2020 (Switch)

12 Juin 2020 (XOne)

Un homme et ses flingues. Incarnez un mystérieux sorcier qui part en croisade pour éradiquer le mal. Préparez-vous à traverser le temps et l’espace et tout exploser sur votre passage.-60 niveaux dans 5 environnements différents.