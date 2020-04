Par les développeurs de Heaven’s Vault et 80 Days.AD 673. Camelot est tombé. Le jaloux Sir Mordred a brisé la communion de la Table ronde avec haine et mensonge. Maintenant, le roi Arthur fait face à sa bataille finale. Qui gardera le rêve de Camelot vivant ?

Éditeur : inkle Ltd Développeur : inkle Ltd Genre : Aventure/Narratif/RPG/stratégie Disponible sur PC Date de sortie : Été 2020 Langue : Anglais.

posted the 04/02/2020 at 05:10 PM by nicolasgourry