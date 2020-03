Bienvenue dans le royaume de Lumus.Incarnez Nahmi et son groupe de parias pour porter un coup fatal à la soif de bénéfices des nobles seigneurs et ladies.

Éditeur : Square Enix Collective / Plug In Digital Développeur : Cardboard Utopia Genre : T-RPG Disponible sur PC/PS4 Prévu sur XOne/Switch Date de sortie : 27 Mars 2020 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol

posted the 03/13/2020 at 08:25 PM by nicolasgourry