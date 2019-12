Dans la veine de la licenceParis 1848, habité par des animaux anthropomorphes, vous incarnez Jayjay Falcon, un avocat de la défense, qui doit défendre une série de clients au tribunal. Pour chaque affaire, vous avez voyez attribuer un nombre de jours limité pour explorer divers endroits à travers la ville de Paris, rassembler des indices, mais aussi de nombreuses fausses pistes. Vous devez alors utiliser les résultats de votre enquête pour faire le contre-interrogatoire des témoins lors du procès, pour essayer d’obtenir un verdict de non-culpabilité de la part du jury.-Le design des personnages est tiré des caricatures de J. J. Grandville et de la bande son comprend la musique de Camille Saint-Saëns.

posted the 12/19/2019 at 06:00 PM by nicolasgourry