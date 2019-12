Éditeur : Funcom

Développeur : Mighty Kingdom

Genre : Action/RPG/Rogue-like

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 25 Février 2020

Thoth-Amon, le sorcier démoniaque, a mis un plan au point afin de ressusciter le mal ancien connu sous le nom de Xaltotun. En cas de succès, il condamnera l'humanité à une éternité de ténèbres et d'esclavage. Vous seul pouvez l'arrêter et, pour ce faire, vous allez devoir faire appel à toute votre ruse et à votre courage. Alors, affûtez votre arme préférée et préparez-vous à découper du monstre !