Après avoir mystérieusement disparu des cartes galactiques, la forteresse de Valfaris a soudainement réapparu dans l'orbite d'un soleil moribond. Autrefois paradis autonome, la citadelle grandiose est aujourd'hui le théâtre d'une obscurité grandissante. Vous incarnez Therion, un fils sans peur et fier de Valfaris, qui retourne chez lui pour découvrir la vérité sur son destin maudit...

posted the 09/26/2019 at 04:58 PM