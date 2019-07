Vous incarnez un rat qui va tenter de retrouver sa bien-aimée.L'originalité c'est qu'il n'y a pas de boussoles, ni mini-carte, ni checkpoints, aucune armure et d'aucune potion (pour reprendre de la santé), mais vous aurez quelques gadgets et autres accessoires.

Who likes this ?

posted the 07/19/2019 at 10:30 AM by nicolasgourry