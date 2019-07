est un jeu de gestion et de simulation de ville médiévale. Le jeu vous propose une gestion approfondie des ressources tout en mélangeant des éléments de construction afin de construire votre propre ville.Le jeu propose donc de construire une ville médiévale avec comme particularité de ne proposer, vous êtes donc libre de construire des villes médiévales comme vous les imaginez ou bien de reproduire de vraies villes d’antan.Le jeu estce qui permet d’avoir un bon suivi tout en y ajoutant du contenu comme de nouveaux bâtiments, de nouvelles ressources, un système météorologique, etc.

Éditeur: Polymorph Games Développeur: Polymorph Games Genre: Gestion/Simulation Plateforme: PC Langue(s): Français, Anglais…. Prix: 29,99€ Date de sortie: Non connue (Disponible en accès anticipé)

Like

Who likes this ?

posted the 07/09/2019 at 05:12 PM by jisngo