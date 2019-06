Remothered : Tormented Fathers est le premier titre d'une trilogie.Rosemary Reed, une femme de 35 ans, se rend chez Monsieur Felton, un notaire à la retraite atteint d’une maladie mystérieuse. Elle est reçue par Gloria, l’infirmière qui s’occupe de lui. Lorsque Rosemary révèle ses vraies intentions, l’horreur commence.Les enquêtes de Rosemary l’amèneront à penser qu’un terrible massacre se cache derrière la disparition de Celeste, la fille de Monsieur Felton. Le notaire et sa femme, Arianna, pourraient donc être les seuls à connaître la vérité, y compris le secret derrière la vraie identité de Celeste et un culte fanatique de religieuses de clôture habillées en rouge.

posted the 06/26/2019 at 09:50 PM by nicolasgourry