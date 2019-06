C'est un jeu accès multi joueurs (4 Vs 4) qui se déroule dans une maison hantée.L’originalité, vous pouvez incarner soit les chasseurs de fantômes, soit les fantômes eux-mêmes.La partie commence à 23h56, 4 minutes après son début, le fantôme voit ses pouvoirs décupler lui permettant d'être en position forte face à ses chasseurs.

posted the 06/16/2019 at 03:50 PM by nicolasgourry