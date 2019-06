Nous sommes dans un univers Steampunk.Dans un futur lointain dans lequel vous bâtissez et gérez des colonies humaines après qu'une apocalypse zombie ait presque entièrement détruit l'espèce humaine. Il ne reste plus que quelques milliers d'humains en vie luttant pour survivre face à la menace de l'infection. Des milliards d'infectés rôdent en horde à travers le monde à la recherche des dernières colonies de survivants humains.

Like

Who likes this ?

posted the 06/06/2019 at 05:10 PM by nicolasgourry