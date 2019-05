Space Ops VR, est un tout nouveau jeu de tir à la première personne multijoueur en équipe.Vous êtes dans la peau d’une nouvelle recrue qui doit suivre l’entraînement de base, afin de rejoindre l’équipe des opérations spéciales dont l’objectif est d’assurer la paix dans l’espace. Pour cela, vous devrez jouer avec vos amis en match à mort par équipes ou seul dans une mêlée générale, vous pouvez également vous tester dans des environnements hostiles face aux aliens et montrer qui est le meilleur !

Éditeur: Fibrum Limited Développeur: DevCubeStudio Genre: FPS/VR Plateforme: PC (Oculus Rift, HTC Vive) Langue(s): Français, Anglais... Prix: Non communiqué Date de sortie: 30 mai 2019

posted the 05/17/2019 at 05:33 PM by jisngo