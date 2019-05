Simulation





Allez-vous savoir différencier vos amis de vos ennemis ? En tant que juge du tribunal révolutionnaire, vous devrez prononcer des sentences, participer à de dangereuses intrigues politiques et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter d'être guillotiné à votre tour en tant qu'ennemi de la révolution. Vos décisions impacteront également votre famille, qui ne verra pas forcément les choses de la même manière que vous.



Dans We. The Revolution, vous vous trouverez face à des situations morales ambiguës et sans solution évidente. Le pouvoir de vie ou de mort est un lourd fardeau à porter, mais aussi une force pouvant changer le cours de la Révolution. Gardez cela en tête lorsque vous prononcerez des sentences dans votre tribunal, lorsque vous ferez appel à vos espions, prononcerez un discours ou tisserez une toile d'intrigues politiques tout en restant dans l'ombre. Ce jeu s'adresse aux joueurs qui apprécient les dilemmes moraux, aiment prendre des décisions difficiles et évoluer dans un monde complexe où la manipulation règne en maître.

Dans We. The Revolution vous allez :



• Façonner l'Histoire en décidant qui aura le droit de vivre ou mourir

• Expérimenter l'atmosphère oppressante de la Révolution française telle qu'elle est relatée dans les romans d'Alexandre Dumas et de Joseph Conrad

• Juger des douzaines d'affaires uniques et moralement ambiguës

• Affronter le regard de votre famille, qui ne verra pas toujours les choses comme vous

• Diriger votre propre tribunal : questionner les témoins, analyser les indices et les preuves, lire les rapports et prononcer les sentences

• Vous faire des amis ou des ennemis des différentes factions luttant pour prendre le pouvoir. Soit ils sont avec vous, soit…

• Tester un véritable mélange des genres : affaires judiciaires, intrigues politiques et stratégie au tour par tour

• Découvrir des graphismes uniques mêlant la simplicité du style polygonal à l'art néo-classique de la période révolutionnaire

Bande-annonce de gameplay: