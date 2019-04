Tests

Dans son festival « On va sortir plein d’anciensF sur tous les supports » (sauf le, et on n’est pas content sur ce point), c’est au tour deversionde débarquer sur Nintendo Switch et Xbox One, donc quelques temps après un passage du coté de la PlayStation 4 et du PC. Par choix, j’ai donc opté pour la version nomade/hybride, laissant toute confiance envers celle sur One qui satisfera indéniablement les amateurs de 60FPS, mais souhaitant surtout profiter du « concept » de la Switch pour pouvoir grinder tranquillement depuis les toilettes ou face au blabla des chaînes d’informations continues.C’est donc du 30FPS, et on fait avec (comme sur PS4 finalement), et le seul soucis dira t-on restera peut-être le léger flou dans la résolution du mode portable, ce qui n’est pas trop dramatique pour ce genre de rendu un poil daté (mais tout de même bien supérieur à l’original), et peut-être même le meilleur choix pour quiconque voue toujours un culte au format physique puisque contrairement à la compile, point d’esbroufe avec du téléchargement en douce : tout tient sur la cartouche grâce à un énorme travail d’optimisation pour passer des 40Go de la version PS4 à seulement 12Go. Et avec les voix japonaises en plus ! Comme quoi, c’est parfois tout ou rien avecEt sinon, a t-on encore besoin de revenir sur le jeu lui-même ? Peut-être pour ceux qui l’ont loupé mais inutile de tartiner une troisième fois puisqu’on dira simplement queest peut-être (hors MMORPG) le dernier « grand épisode » de la série même si chacun aura le droit d’apprécier les suivants. Ironiquement, l’avis n’était pas le même à l’époque, notamment par son gameplay qui semblait avoir le cul entre deux chaises, passant après le tour à tour très tactique de, et n’osant pas le vrai A-RPG finalement adopté des années plus tard. Certaines en parlaient de manière péjoratif comme d’une sorte de « MMO solo » mais après des titres commeet ses suites, ce genre de système a fini par être pleinement adopté et brille peut-être plus aujourd’hui qu’à l’époque, bien aidé il faut le dire par les options de vitesse X2 et X4 qui épargne des longueurs inutiles dans le farm (même si on aurait préféré pouvoir passer de l’un à l’autre plutôt que d’aller dans les options).Le peaufinage graphique fait du bien, les cinématiques ont toujours une belle gueule après autant d’années, les musiques sont superbes, et tout juste reprochera t-on les effets du temps, comme des animations d’époque et des zones de jeu qui paraissaient si grandes sur PS2 et tellement minuscules aujourd’hui (les temps de chargement sont heureusement très rapides). Peu de choses finalement au regard des innombrables qualités du titre aussi bien tirées de l’original que de la versionqui ajoute encore plus de contenu et un système de job bien plus accessible, sachant que ces éditions One & Switch se permettent même d’ajouter de nouvelles configurations pour le système de gambit (l’excellent paramétrage d’IA pour ceux qui l’ignorent encore) et la possibilité de remettre les jobs à zéro si vous changez d’avis après plusieurs dizaines d’heures.