Le studio Amanita Design a en tout cas dores & déjà mentionné les noms de l'illustrateur Radim Jurda (inconnu au bataillon pour ma part) et de l'excellent compositeur écossais Joe Acheson alias Hidden Orchestra pour l'aider dans cette nouvelle réalisation.

On observe en tout cas un jeune homme qui étudiait tranquillement dans sa chambre avant de découvrir un passage secret menant vers un monde insoupçonné et des voisins pour le moins étranges...

Cette nouvelle pépite semble changer légèrement de format (par rapport aux habitudes du studio) avec un jeu d'exploration et de plateformes où l'on semble contrôler le personnage directement au lieu des traditionnelles commandes point & click.

Creaks , nouveau jeu du merveilleux studio tchèque indépendant Amanita Design , a été confirmé pour début 2020 sur Xbox One via le compte Twitter du studio.

posted the 04/16/2019 at 10:49 PM