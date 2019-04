Si comme beaucoup, vous attendez avec impatience l'ultime saison de la série culte Game of Thrones qui devrait débuter d'ici quelques jours, vous serez peut-être intéressé par REIGNS : Game of Thrones, un jeu qui mélange les règles du jeu REIGNS avec l'univers et les personnages de la série de HBO : Cersei, Daenerys, Jon Snow ou encore Lord Tyrion.





Le site officiel du jeu est à retrouver ICI

REIGNS : Game of Thrones est attendu le 11 avril 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 3,99€.