Éditeur : MGP Studios

Développeur : MGP Studios

Genre : FPS "Retro"

Prévu sur PC/XOne/Switch

Date de sortie : 15 Mars 2019 (PC/Anticipé)

Bienvenue dans une vision du monde au bord du déclin - un monde dans lequel le plus grand conflit politique et économique survenu depuis la crise des missiles de Cuba est en train de naître. L'Union européenne est en déroute. La France et l'Allemagne sont chacune entraînées dans leurs propres guerres civiles brutales. La Pologne et la Hongrie, en revanche, ont rejoint la Fédération novorussienne. Ce nouveau pouvoir politique a naturellement provoqué la création de son contraire - le pacte des États transatlantiques, concrétisé sous la supervision des États-Unis pour mettre fin à la crise et devenir une alternative à une Union européenne déjà affaiblie.Pour épargner les budgets gouvernementaux en déclin, les responsables ont commencé à chercher des moyens de faire davantage pression sur les citoyens déjà épuisés et ont finalement mis au point une solution apparemment parfaite : les médicaments. Toute personne capable de travailler est obligée de prendre régulièrement les médicaments prescrits par les médecins conformément à la loi nouvellement adoptée. Le programme de médicaments vise à créer un effectif plus efficace.Toutefois les médicaments ont leurs effets secondaires et une simple dose suffit parfois pour vous pousser sur la voie de l'absence de retour - une preuve qui vous prouvera qu'une surdose de réalité peut avoir des conséquences désastreuses.-Version finale du jeu, plus de 20 niveaux.-Plusieurs fins possible.