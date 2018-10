Ce Shoot'em Up sortira en boîte sur PS4 et PS Vita en Asie via Eastasiasoft !

L'éditeur Eastasiasoft et le développeur se trouvaht en Allemagne, à savoir NGDEV ont annoncé qu'ils sortiront le Shoot'em Up 2D à scrolling vertical Fast Striker sur PlayStation 4 et PS Vita. Le jeu sortira très précisément le 16 octobre en Amérique du Nord et le 17 octobre en Europe via le PlayStation Store au tarif relativement doux de 6,99$/6,99€. C'est en tout cas ce que les deux entreprises ont annoncé aujourd'hui-même. De plus, et c'est là que ça devient relativement intéressant, c'est que Play-Asia mettra en vente une version boîte et qui comme le veut la coutume, sera très limitée.



Mais avant de continuer et étant donné que la news ne le stipule pas, sachez que Fast Striker n'est pas un nouveau jeu, mais bel et bien un portage inconnu de beaucoup de joueurs. En effet, le jeu fut sorti en 2010 sur Neo-Geo MVS et Dreamcast. Oui vous avez bien lu. Donc ce portage HD reste une excellente nouvelle, vu la rareté des versions citées plus haut.



Voici maintenant un aperçu du jeu, via Eastasiasoft :

À propos :



Fast Striker est un Shoot'em Up vertical en 2D. Parcourez six niveaux remplis d'action et effectuez d'énormes combats contre des boss. Pas moins de quatre modes de jeu, un système de scoring élaboré, ainsi que des paramètres d'écran et des contrôles ajustables vous permettront de faire revivre vos souvenirs en Arcade.



Principales caractéristiques :



* Six niveaux, comprenant d'énormes combats de boss



* Quatre modes de jeu : Novice, Original, Maniac et Omake



* Système de scoring élaboré



* La possibilité de régler l'écran et de paramétrer les contrôles du vaisseau



* La présence d'un 60fps constant