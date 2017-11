Il se déroule dans l’histoire Féodale du Japon avec un aspect fantastique fort. Vous êtes un shugenja, vous vous battez contre des Kami pour protéger votre village de leurs colères. Choisissez votre équipement et partez dans des missions dangereuses, seules ou avec vos amis.

posted the 11/23/2017 at 06:32 PM by nicolasgourry