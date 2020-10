En tant que développeurs, nous sommes toujours fascinés par les nouvelles fonctionnalités qui vont de pair avec l’arrivée de nouvelles consoles. Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la DualSense, nous avons immédiatement commencé à réfléchir à la meilleure manière de les utiliser pour améliorer le gameplay. Dès que nous avons obtenu les kits de développement, notre ingénieur en chef a commencé à mener des expériences avec différents prototypes afin de déterminer lequel fonctionnait le mieux pour un jeu de basket.



Nous avons décidé d’utiliser les gâchettes adaptatives pour la gestion de l’énergie et de la fatigue. Lorsque vous vous déplacez sur le terrain, la commande de sprint opposera de plus en plus de résistance à mesure que l’énergie de votre joueur s’épuise. Nous utilisons également une résistance adaptative dans le jeu au poste. Les joueurs au poste les plus forts ne ressentiront que peu de résistance en appuyant sur L2 lorsqu’ils feront reculer un adversaire plus faible, mais devront utiliser plus de forces pour orienter la touche L2 quand la situation est inversée. Ces fonctionnalités rendent le jeu encore plus intéressant et vous donnent l’impression d’être sur le terrain !

Quant au retour haptique, il nous a permis d’accentuer nos différents systèmes de collision. Protection du rebond, défense, collision/contestation/élan sans le ballon : toute situation de contact entraînera une vibration de la manette d’intensité variable, en fonction de la force des joueurs impliqués et de la sévérité de l’impact. C’est un vrai plaisir de pouvoir sentir la différence entre un frôlement et un coup direct ! Et c’est aussi très utile pour réaliser que vous poussez un peu trop vos joueurs sur le terrain, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur leur énergie et leur endurance, voire les amener à se blesser grâce à notre niveau système de santé approfondi.