L'IA d'Nvidia est définitivement 200% au point, à se demander à quoi cela sert de nos jours de faire un rendu en 4K natif, quand un 1080p + DLSS 4K donne un résultat encore plus précis et "sharp" ?

posted the 10/08/2020 at 02:24 AM by suzukube