Hello tout le monde,



Certains joueurs qui ont accés à Xbox Insider ( programme qui permet de tester des nouveautés en avant-première et à faire leurs retours avant qu’elles ne soient déployées à plus grande échelle) ont fait un tweet disant qu'ils ont vu l'application d'Apple TV dans le store de la Xbox mais qu'ils ne peuvent pas encore l'activer :



https://twitter.com/tzunami_sapp



Je rappel pour le moment l'application Apple TV est présent sur tout les produits Apple, attention juste sur certaines TV de : LG, Samsung et Sony. Sinon aussi sur Roku et le Fire TV Amazon.



Si vous n'avez pas accés à la plateforme Apple TV vous pourrez peut etre enfin gouter aux films et series Apple légalement en haute qualité.



J'espere que cela se confirme pour ma part.

ajb