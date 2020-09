Le Playstation China Hero Project se tiendra donc le 30 septembre (c'est dans le titre de l'article :mdrà 19 heures heures (ce n'est pas dans l'article :mdr: ) donc si je ne me trompe pas à 19 h en chine et donc 6 heures du matin chez nous ou alors peut-être 19 heures chez nous et 9 heures du matin en Chine.Au programme des news des projets déjà annoncés et de nouvelles choses.China Hero Project est un projet développé par sony pour soutenir l'industrie du JV Chinois et l'aidé à se développer (bon bien évidemment sur console Playstation héhé)Quelques exemples des jeux connus sorti dans les evenbt précédent:AI: Limit by Sense GamesANNO: Mutationem by ThinkingStarsConvallaria by Loong ForceEvotinction by Spikewave GamesF.I.S.T.: Forged in Shadow Torch by Ti GamesIn Nightmare by Magicfish StudioLost Soul Aside by Ultizero GamesPervader by Beijing Light & Digital TechnologyRAN: Lost Islands by Jolly Roger