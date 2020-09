Hello tout le monde,



Dans beaucoup de sites la question des capacités audio de la PS5 font debat.



En résumer, il y a 2 grands "formats" audio connu d'un coté DTS et de l'autre Dolby.



Pour les jeux



Pour la partie jeux PS5, Sony a été clair ils ont mis en place un systéme 3D propre. Ils ont indiqué que tout les casques ppurront utiliser cette technologie mais ils ont fait un casque spécial PS5 pour avoir l'expérience "ultime". Connaissant Sony aucun doute sur les capacité monstrueuse de se casque.



Par contre, il faut se rappeler que déjà à l'époque Dolby avait réagit en disant Mark Cerny avait menti sur les capacité du Dolby Atmos : https://gamerant.com/dolby-atmos-pushes-back-mark-cerny-ps5-audio-claims/



Par contre pour ceux qui vont jouer avec un home cinema ou une barre son ce n'est pas trés clair. Les marques pour le moment ne répondent pas aux clients pour savoir comment le systéme audio propre à la PS5 vas réagir dans un home cinema ou barre son. Il y a pas mal de forum qui en parle avec des échanges de mails envoyé aux différentes marques. Pour le moment c'est nebuleux. Le 5.1 ne devrait pas poser de probléme mais pour le 7.1 et plus....le grand silence.



Pour les films



Comme on le sait dans les deux consoles on retrouvera un bluray UHD. Vous allez pouvoir regarder des films et series en 4K.



Les deux constructeurs n'ont donner aucune information sur la compatibilité avec le dolby Atmos. Sauf que pour xbox on sait que pour la partie jeux, le dolby atmos sera accessible, difficile d'imaginer que ce n'est pas le cas pour les films et series.



Pour la PS5, il y a aucune communication sur le sujet.



Un site allemand spécialiser sur le 4K vient de faire un article qui fait le buzz sur les forums audio pour le moment. Est ce que la PS5 pourra lire dolby atmos ?



Voici le lien pour l'originale :

https://www.4kfilme.de/unterstuetzt-die-playstation-5-dtsx-und-dolby-atmos/



En gros le site indique la lecture du DTS X, ne devrait pas poser de probléme.



Pour le Dolby Atmos, ils ont analyser les étiquettes de la PS5. A l'analyse de l'étiquette c'est indiqué «Fabriquer sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. " . Il s'agit d'un symbole «Dolby Audio» utilisé depuis 2015 pour décrire toutes les technologies avant Dolby Atmos et / ou Dolby Voice."



Le site se pose donc la possibilité d'avoir du dolby atmos pour voir un film. Si l'infiormation est correct sur l'étiquette cela devrait aussi dire que même en bistream, le home cinema ou la barre son ne pourra pas lire le Dolby Atmos.



A quelques semaines de la sortie des consoles, il serait bien que les deux constructeurs confirme clairement les formats audio qui pourront etre lu sur les jeux, sur les bluray 4K et sur les sites de streamings. aujourd'hui il est difficile de trouver l'information.



Je précise mon installation audio chez moi d'assez bonne qualité compatible DTS X et Dolby Atmos est Sony.