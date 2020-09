Mike Morhaime ex Co-fondateur de Blizzard, qui avais quitter son poste en 2018 (il était consultant jusqu'en 2019) vient d'ouvrir 2 nouveaux studio avec d'ex employés de chez Blizzard.



Baptisé Dreamhaven se groupe se se compose de 2 studios pour le moment, le 1er Moonshot, est dirigé par Chayes et Thompson a qui on devais heartstone et starcraft 2.

L'autre Secret Door, avce Sigaty, Dabiri et Dodds ayant bossé sur warcraft 3 et HOTS.



Les studio son eux aussi a Irvine, et sont déjà sur 2 projet.