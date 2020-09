Les différents medias tech (et certains youtubers) ont commencé à recevoir leur prototypes fonctionnels de series XThe vergeDigital FoundryGeoff machin chose des games awardset surement plein d'autres (windows central; marques brownlee etc....) qui ont pas encore posté de photos

Like

Who likes this ?

posted the 09/23/2020 at 06:35 PM by jaysennnin