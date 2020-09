Salut à tous !

Bon voilà le souci:

Après la petite mise à jour je lance le jeu pour voir ce que ça donne sur l'écran de ma switch lite.

super mario 64 et sunshine , tout va bien; mais sur galaxy à l'écran de choix des sauvegardes on me dit appuie sur R ou touche l'écran, j'ai beau appuyer sur R, rien ne se passe et je suis obligé de jouer avec l'écran tactile (le bouton R fonctionne dans le menu de choix des jeux et les autres jeux)

Quelqu'un à le même problème sur lite ou en mode portable ? une solution ?

d'avance merci!