Jeux Video

Ouais, bonne chance.Parce qu’on va même pas revenir sur le contenu de la conférence mais y a un constat à faire.Niveaux jeux.En fait, je me rend compte que ce n’est pas Sony qui est bouillant car excepté FFXVI, les mecs semblent même pas forcer plus que ça.C’est dans la tranquillité, ça ressort les licences AAAA bien balaises pour rebondir sur les succès mérités de la PS4 (et encore même pas tous), ça envoie sa race techniquement, ça signe les deals efficaces (marketing & exclus).C’est carré. Mais par la force tranquille.Limite ça baille en balançant ça.Mais putain, c’est vraiment Microsoft qui est pas prêt au finalComment tu peux dealer Tell Me Why quand derrière, la concurrence deal FFXVI ?Comment tu peux faire ton show avec Scarlet Nexus quand l’autre te balance Resident Evil 8, Black Ops Cold War et Harry Potter RPG ?Et God of War 2 pour 2021 heyBonne chance Microsoft.