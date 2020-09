Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide pour estimer le prix que je pourrais vendre ma PS4 Pro ainsi que les jeux qui vont avec !Je pense me prendre la PS5 cette année (ainsi qu'une nouvelle config PC RTX 3080) donc autant ne pas attendre trop longtemps.Idéalement je souhaite tout vendre en lot. Ci-joint la liste de ce que je possède :PS4 Pro + 1 manette et boite d'origine ( le tout en très bon état et sans le bruit d'avion à réaction).FF7RThe Last Of Us part IINioh 2 Steel book EditionKingdom Hearts IIIResident Evil 2Read Dead Redemption 2Personna 5 Steel book Edition (pas le Royal)Darsksoul IIIBloodborneGod of WarMonster Hunter WorldNiohHorizon Zero DawnWipout Omega collectioninFAMOUS second sonKillzone Shadow FallEverybody's GolfÉvidemment je souhaiterais conserver mes sauvegardes, j'ai lu le sujet un peu plus bas mais ce n'est pas clair, sur support USB c'est sûre à 100% n'ayant pas le PSN+...Merci d'avance pour vos retours et bonne fin de journée !!