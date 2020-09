Voilà j'ai vendu ma ps4, j'anticipe les vagues d'annonce du boncoin concernant des ventes de ps4 ! Demain l'annonce de la ps5 et son prix probablement. Parfait ! Vous en pensez quoi de mes ventes ?- 1 PS4 pro 1to noir acheté day one, pas garantie + 2 manettes d'occasions + station de recharge + deux jeux en boite Pes 2020 et Red Dead Redemption 2 + des jeux démat : Horizon Zero Dawn, God of War, Resident Evil 7 + Season Pass, Arise A Simple Story, Shenmue 3, Trials Rising, Unravel 2, Outlast 2, DayZ, Fifa 17, Doom Eternal, Predator, Cuphead, Kingdom Come Deliverance, Summer Lesson (version jap compatible vr), Uncharted The Lost Legacy, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Pac Man Championship Edition 2, Jack & Daxter the Precursor Legacy, Injustice Gods Among Us Ultimate Edition, Zombie Driver : Immortal Edition, Lego Ninjago :- 1 dualshock 4 blanche neuve :- le Xim 4 :- Marvel's Avengers :- Last of Us Part 2 :en liquide (tout vendu en main propre)Il me reste à vendre :Ghost of Tsushima : à vendre 35€ (prix en main propre)1 dualshock 4 noir neuf : à vendre 35€ également (prix en main propre)Du coup, je vais avoir au final 465€ + 70€ avec des deux dernières vente, total 535€ ! Prêt pour la next gen !!Je suis triste, plus de console pendant 2 mois et demi mais bon ... je vais squatter Fall Guys sur le laptop, pas le choix et également me refaire Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre !C'était une belle génération avec des gros titres ^^