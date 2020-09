Nouveau métroidVania, cette fois ci japonais : Ender Lilies: Quietus of the Knights réalisé par le studio Binary Haze interactive, à Tokyo.Il s'agit d'un studio monté par un ancien producteur de Capcom, Hiroyuki Kobayashi, qui a travaillé sur Re6, Devil May cry 4, Sengoku Basara et les Dino crisis."Lily, la dernière prêtresse survivante dans un pays dévasté par une pluie incessante et oppressante qui transforme les gens en morts-vivants, se réveille dans une église sans aucun souvenir des événements récents. Alors qu’elle explore les limites de la sécurité relative du sanctuaire, Lily invoquera les esprits de morts-vivants purifiés pour la protéger au cours d’un voyage visant à trouver la source de la pluie qui transforme sa maison en une ombre hantée"( sens critique [b]La bande annonce :[/b]Y'a de gros airs d'Hollow knight, clairement et de Dark Souls III, clairement.Sortie prévue cette hiver.A la B.O, le groupe Mili, qui a notamment bosser sur l'animé