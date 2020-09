suite aux différentes annonces xbox de ces 2 jours, un tweet intrigant du compte xbox dit ceci : et encore on est que mercredi, cela voudrait il dire que d'autre annonces ou surprises sont prévues?Peut être quelque chose en rapport avec l'UBI forward ? on sera de toutes façons très vites fixés...

Who likes this ?

posted the 09/10/2020 at 02:39 AM by jaysennnin